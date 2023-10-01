باسيل: هيدا بيتطلّب رئيس بيطمّن شعبه وبيخوّف الحرامييّ، لا بيخوّف محور ولا بيخاف من محور. رئيس بالتوافق والتفاهم مش بالتحدّي والفرض. رئيس تاريخه يضيء على مستقبله، مش مستقبله مستحي من ماضيه؛ ورئيس ما منستحي من اولادنا بانتخابه. رئيس منتّفق كلّنا معه على اولويّاته الرئاسية. ونحنا بصراحة غير هيك رئيس، مش مستعدّين ننتخبه او نكون جزء من فشله
باسيل: هيدا بيتطلّب رئيس بيطمّن شعبه وبيخوّف الحرامييّ، لا بيخوّف محور ولا بيخاف من محور. رئيس بالتوافق والتفاهم مش بالتحدّي والفرض. رئيس تاريخه يضيء على مستقبله، مش مستقبله مستحي من ماضيه؛ ورئيس ما منستحي من اولادنا بانتخابه. رئيس منتّفق كلّنا معه على اولويّاته الرئاسية. ونحنا بصراحة غير هيك رئيس، مش مستعدّين ننتخبه او نكون جزء من فشله
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