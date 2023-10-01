باسيل: هيدا بيتطلّب رئيس ملتزم على راس السطح بإعادة النازحين لبلدهم مهما كلّف الأمر، وما يكون مقدّم اوراق اعتماده بالنزوح. رئيس منتفاهم عليه بالداخل، سيادي بطبعه لا تابع محور ولا مسيّر لا من شرق ولا من غرب. ملتزم بس بضميره الوطني وبالدستور. مش مخالف الدستور بجلسة انتخابه، وحالف فيها على احترام الدستور
باسيل: هيدا بيتطلّب رئيس ملتزم على راس السطح بإعادة النازحين لبلدهم مهما كلّف الأمر، وما يكون مقدّم اوراق اعتماده بالنزوح. رئيس منتفاهم عليه بالداخل، سيادي بطبعه لا تابع محور ولا مسيّر لا من شرق ولا من غرب. ملتزم بس بضميره الوطني وبالدستور. مش مخالف الدستور بجلسة انتخابه، وحالف فيها على احترام الدستور
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