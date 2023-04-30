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باسيل: واحد بيحكي بإسم الغرب اي فرنسا، والثاني بإسم الشرق اي السعودية، وبيحكوا بالاعلام على المفضوح، بس الادوار معكوسة تاريخياً: الأول بيقول بالاعلام رح يتفقوا على مرشحي، والثاني بيجاوبه باعلام انّن ما رح يتفقوا على مرشحك… وسيادة!!!
الأحد 30 نيسان 2023

باسيل: واحد بيحكي بإسم الغرب اي فرنسا، والثاني بإسم الشرق اي السعودية، وبيحكوا بالاعلام على المفضوح، بس الادوار معكوسة تاريخياً: الأول بيقول بالاعلام رح يتفقوا على مرشحي، والثاني بيجاوبه باعلام انّن ما رح يتفقوا على مرشحك… وسيادة!!!

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