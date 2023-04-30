باسيل: واحد بيحكي بإسم الغرب اي فرنسا، والثاني بإسم الشرق اي السعودية، وبيحكوا بالاعلام على المفضوح، بس الادوار معكوسة تاريخياً: الأول بيقول بالاعلام رح يتفقوا على مرشحي، والثاني بيجاوبه باعلام انّن ما رح يتفقوا على مرشحك… وسيادة!!!
باسيل: واحد بيحكي بإسم الغرب اي فرنسا، والثاني بإسم الشرق اي السعودية، وبيحكوا بالاعلام على المفضوح، بس الادوار معكوسة تاريخياً: الأول بيقول بالاعلام رح يتفقوا على مرشحي، والثاني بيجاوبه باعلام انّن ما رح يتفقوا على مرشحك… وسيادة!!!
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا