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باسيل: يجب التوقف عند ما ورد في التقرير الاوروبي الذي تحدث بوضوح عن موضوع المال في الانتخابات والتوصيات التي اوردها خضنا سابقا معارك في سبيلها وابرزها الميغاسنتر وتمكين هيئة الاشراف بأن تكون كيانا مستقلا قادرا على القيام بالدور المطلوب
الثلاثاء 05 تموز 2022

باسيل: يجب التوقف عند ما ورد في التقرير الاوروبي الذي تحدث بوضوح عن موضوع المال في الانتخابات والتوصيات التي اوردها خضنا سابقا معارك في سبيلها وابرزها الميغاسنتر وتمكين هيئة الاشراف بأن تكون كيانا مستقلا قادرا على القيام بالدور المطلوب

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