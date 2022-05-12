باسيل: يلّلي عم بيأخروا صدور المراسيم الخاصة بمحافظة كسروان جبيل حجتّهم مرفوضة، لأنو جبل لبنان بيصير محافظتين متل ما صار بمحافظة الشمال وعكار وبمحافظة البقاع وبعلبك الهرمل، وبمحافظة الجنوب والنبطية، وما حدا اعترض إنّو زغرت المساحة
باسيل: يلّلي عم بيأخروا صدور المراسيم الخاصة بمحافظة كسروان جبيل حجتّهم مرفوضة، لأنو جبل لبنان بيصير محافظتين متل ما صار بمحافظة الشمال وعكار وبمحافظة البقاع وبعلبك الهرمل، وبمحافظة الجنوب والنبطية، وما حدا اعترض إنّو زغرت المساحة
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