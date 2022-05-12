موقع البرامج
نشرات الأخبار
باسيل: يلّلي عم بيأخروا صدور المراسيم الخاصة بمحافظة كسروان جبيل حجتّهم مرفوضة، لأنو جبل لبنان بيصير محافظتين متل ما صار بمحافظة الشمال وعكار وبمحافظة البقاع وبعلبك الهرمل، وبمحافظة الجنوب والنبطية، وما حدا اعترض إنّو زغرت المساحة
الخميس 12 أيار 2022

باسيل: يلّلي عم بيأخروا صدور المراسيم الخاصة بمحافظة كسروان جبيل حجتّهم مرفوضة، لأنو جبل لبنان بيصير محافظتين متل ما صار بمحافظة الشمال وعكار وبمحافظة البقاع وبعلبك الهرمل، وبمحافظة الجنوب والنبطية، وما حدا اعترض إنّو زغرت المساحة

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com