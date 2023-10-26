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باسيل: 3 – أمّا في موضوع إنتخاب رئيس للجمهورية، فإن الجميع يسلّم بضرورة إنجاز هذا الإستحقاق، وأبديت للجميع الإستعداد للبحث بانفتاح ومرونة في أسماء شخصيات جامعة ومؤهلة لتولي المنصب، ومع إحتفاظي بما سمعته من كل طرف، أؤكد أن الظروف مهيّأة لمقاربة رئاسية جديدة، ولن يكون سهلاً على أحد أن يتحمل مسؤولية إستمرار الفراغ الرئاسي الذي بات سبباً مباشراً لتفكك الدولة
الخميس 26 تشرين الأول 2023

باسيل: 3 – أمّا في موضوع إنتخاب رئيس للجمهورية، فإن الجميع يسلّم بضرورة إنجاز هذا الإستحقاق، وأبديت للجميع الإستعداد للبحث بانفتاح ومرونة في أسماء شخصيات جامعة ومؤهلة لتولي المنصب، ومع إحتفاظي بما سمعته من كل طرف، أؤكد أن الظروف مهيّأة لمقاربة رئاسية جديدة، ولن يكون سهلاً على أحد أن يتحمل مسؤولية إستمرار الفراغ الرئاسي الذي بات سبباً مباشراً لتفكك الدولة

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