باسيل: 5 – ان لبنان بمواجهة اسرائيل معني باستعادة حقوقه وتنفيذ الثوابت التالية:أ- الالتزام بالقرارات الدولية وعلى رأسها الـ 1701، وبمبادرة بيروت العربية للسلام ب- استعادة الأراضي اللبنانية المحتلّة. ج- تأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين د- حماية كافة حقوق لبنان وموارده الطبيعية، وخاصةً ما يتعلّق بالنفط والغاز والمياه ه- عودة النازحين السوريين الى بلادهم
باسيل: 5 – ان لبنان بمواجهة اسرائيل معني باستعادة حقوقه وتنفيذ الثوابت التالية:
أ- الالتزام بالقرارات الدولية وعلى رأسها الـ 1701، وبمبادرة بيروت العربية للسلام
ب- استعادة الأراضي اللبنانية المحتلّة.
ج- تأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين
د- حماية كافة حقوق لبنان وموارده الطبيعية، وخاصةً ما يتعلّق بالنفط والغاز والمياه
ه- عودة النازحين السوريين الى بلادهم
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