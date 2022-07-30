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بالصورة: رسالة شكر من المسن الى النائب السابق حكمت ديب بعد دفاع الاخير عنه في الفرن
السبت 30 تموز 2022

بالصورة: رسالة شكر من المسن الى النائب السابق حكمت ديب بعد دفاع الاخير عنه في الفرن

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