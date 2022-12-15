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بالصورة: سين رونيه Sesn Rooney 24 year الجندي الإيرلندي الذي قضى في حادثة العاقبية ليل أمس
الخميس 15 كانون الأول 2022

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