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بالصورة والفيديو: التفاح يوزع على اوتوستراد نهر الموت
الأحد 30 تشرين الأول 2022

عمد عدد من مناصري التيّار الوطني الحرّ حراجل على توزيع التفاح على المارّين على اوتوستراد نهر الموت.

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