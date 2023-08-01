موقع البرامج
نشرات الأخبار
بالصورة: وفد من هيئة العمل الفلسطيني دخل الى مخيم عين الحلوة من اجل تثبيت وقف إطلاق النار
الثلاثاء 01 آب 2023

بالصورة: وفد من هيئة العمل الفلسطيني دخل الى مخيم عين الحلوة من اجل تثبيت وقف إطلاق النار

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com