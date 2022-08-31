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بالصور: قطع طريق الدكوانة – الروضة من قبل الاهالي احتجاجا على انقطاع المياه
الأربعاء 31 آب 2022

بالصور: قطع طريق الدكوانة – الروضة من قبل الاهالي احتجاجا على انقطاع المياه

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