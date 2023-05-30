موقع البرامج
نشرات الأخبار
بالفيديو – البطريرك الراعي يلتقي في هذه الاثناء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه في باريس وقد اقيم لغبطته استقبال رسمي في الباحة الخارجية للقصر
الثلاثاء 30 أيار 2023

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com