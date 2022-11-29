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بالفيديو: السيول تجتاح منطقة كفرحباب
الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022

بالفيديو: السيول تجتاح منطقة كفرحباب

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