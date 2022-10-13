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بالفيديو: اندلاع حريق كبير على اوتوستراد المتن السريع مقابل شركة رامكو بسبب تسرب مادة المازوت￼
الخميس 13 تشرين الأول 2022

بالفيديو: اندلاع حريق كبير على اوتوستراد المتن السريع مقابل شركة رامكو بسبب تسرب مادة المازوت

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