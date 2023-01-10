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بالفيديو: انقلاب شاحنة محملة بالزجاج على اوتوستراد الكرنتينا يتسبب بزحمة سير خانقة
الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023

بالفيديو: انقلاب شاحنة محملة بالزجاج على اوتوستراد الكرنتينا يتسبب بزحمة سير خانقة

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