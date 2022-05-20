بالفيديو – عشيرة آل جعفر تسلم المتهم بالحادثة التي حصلت أمس في مدينة بعلبك

سلمت عشيرة أل جعفر إلى دورية من فرع مخابرات الجيش اللبناني في البقاع فجر اليوم المتهم بالحادثة الأليمة التي حصلت أمس في مدينة بعلبك وأدت إلى مقتل شخص وإصابة اثنين أخرين بجروح.
جرى التسليم في منزل عميد العشيرة ياسين جعفر في منطقة كرم شباط الشمالية بحضور وجهاء العشيرة ،عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة ، رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق وفعاليات.
جعفر قال في كلمة ألقاها بأنه تم الرأي على تسليم الشخص الذي حصلت معه الحادثة إلى الدولة والقضاء والعدالة اللبنانية وكل من يظهره التحقيق يكون حاضراً للذهاب.
وتوجه إلى آل الرفاعي بالتعزية ولأل بيان بشفاء الجرحى وقال :”نشد على أيدي منطقتنا بالأمن والسلام ، وأن الحادث الفردي الذي حصل لم تتأمر عليه منطقتنا ولاعشائرنا ولا أحزابنا ، فنحن كلنا لبنانيون من عائلة واحدة يجمعنا الوطن”.
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