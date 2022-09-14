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بالفيديو: لحظة تسليم سالي حافظ وديعتها البالغ قيمتها 20 الف دولار من قبل مدير المصرف
الأربعاء 14 أيلول 2022

بالفيديو: لحظة تسليم سالي حافظ وديعتها البالغ قيمتها 20 الف دولار من قبل مدير المصرف

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