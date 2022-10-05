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بالفيديو: مواطن مسلح يطلق النار على واجهة بنك بيروت في جبيل بعد منعه من الدخول
الأربعاء 05 تشرين الأول 2022

بالفيديو: مواطن مسلح يطلق النار على واجهة بنك بيروت في جبيل بعد منعه من الدخول

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