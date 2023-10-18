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بايدن: حماس قتلت أكثر من 1300 شخص بينهم أميركيون وهي إرهابية
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023

بايدن: حماس قتلت أكثر من 1300 شخص بينهم أميركيون وهي إرهابية

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