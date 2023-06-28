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بايدن: من الصعب القول إن بوتين أصبح أضعف بسبب الأحداث الأخيرة
الأربعاء 28 حزيران 2023

بايدن: من الصعب القول إن بوتين أصبح أضعف بسبب الأحداث الأخيرة

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