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بايدن: ناقشت مع الرئيس المصري أهمية حماية المدنيين في قطاع غزة وضمان عدم نزوح الفلسطينيين منه
الإثنين 30 تشرين الأول 2023

بايدن: ناقشت مع الرئيس المصري أهمية حماية المدنيين في قطاع غزة وضمان عدم نزوح الفلسطينيين منه

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