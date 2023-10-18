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بايدن: نريد أن نتأكد من امتلاك إسرائيل ما تحتاجه للرد على هجمات حماس
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023

بايدن: نريد أن نتأكد من امتلاك إسرائيل ما تحتاجه للرد على هجمات حماس

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