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بحاجة ماسة لدم فئة B_ او o_
في مستشفى الجعيتاوي قبل الساعة ٧ مساءً
للتواصل 03238969
الجمعة 16 أيلول 2022

بحاجة ماسة لدم فئة B_ او o_
في مستشفى الجعيتاوي قبل الساعة ٧ مساءً
للتواصل 03238969

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