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بدء إجتماع للجنة الوزارية المكلفة معالجة الأزمة المالية برئاسة ميقاتي في السراي
الأربعاء 12 نيسان 2023

بدء إجتماع للجنة الوزارية المكلفة معالجة الأزمة المالية برئاسة ميقاتي في السراي

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