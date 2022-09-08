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بدء اجتماع نقابة موظفي اوجيرو مواكبة لما سيستجد عن جلسة اللجنة الوزارية
الخميس 08 أيلول 2022

بدء اجتماع نقابة موظفي اوجيرو مواكبة لما سيستجد عن جلسة اللجنة الوزارية

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