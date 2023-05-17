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بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب لمجلس جامعة الدول العربية
الأربعاء 17 أيار 2023

بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب لمجلس جامعة الدول العربية

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