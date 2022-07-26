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بدء الجلسة التشريعية في مجلس النواب وعلى جدول أعمالها 40 بندا
الثلاثاء 26 تموز 2022

بدء الجلسة التشريعية في مجلس النواب وعلى جدول أعمالها 40 بندا

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