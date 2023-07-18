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بدء تجمع مناصري التيار الوطني الحر امام مقر بعثة الاتحاد الاوروبي رفضا لتوطين النازحين السوريين
الثلاثاء 18 تموز 2023

بدء تجمع مناصري التيار الوطني الحر امام مقر بعثة الاتحاد الاوروبي رفضا لتوطين النازحين السوريين

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