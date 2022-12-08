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بدء توافد النواب إلى البرلمان لعقد الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس للجمهورية
الخميس 08 كانون الأول 2022

بدء توافد النواب إلى البرلمان لعقد الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس للجمهورية

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