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بدء توافد النواب إلى ساحة النجمة للمشاركة في الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية
الخميس 15 كانون الأول 2022

بدء توافد النواب إلى ساحة النجمة للمشاركة في الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية

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