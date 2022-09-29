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بدء توافد النواب إلى ساحة النجمة للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية
الخميس 29 أيلول 2022

بدء توافد النواب إلى ساحة النجمة للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية

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