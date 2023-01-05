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بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة  لمتابعة درس مشروع الكابيتال كونترول
الخميس 05 كانون الثاني 2023

بدأت اللجان النيابية المشتركة جلستها في مجلس النواب ، لمتابعة درس مشروع الكابيتال كونترول.

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