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بدء جلسة لجنة المال والموازنة لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان
الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023

بدء جلسة لجنة المال والموازنة لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان

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