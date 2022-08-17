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بدء جلسة لجنة المال والموازنة لمتابعة درس مواد الموازنة
الأربعاء 17 آب 2022

بدء جلسة لجنة المال والموازنة لمتابعة درس مواد الموازنة

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