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بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي
الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023

بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي

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