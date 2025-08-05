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بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا بحضور وزراء الثنائي الشيعي وبغياب وزيري المال والعمل بداعي السفر
الثلاثاء 05 آب 2025

بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا بحضور وزراء الثنائي الشيعي وبغياب وزيري المال والعمل بداعي السفر

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