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بدأت جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وعلى جدول أعمالها 35 بندًا.
الأربعاء 21 حزيران 2023

بدأت جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وعلى جدول أعمالها 35 بندًا.

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