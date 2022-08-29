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بدء رفع النفايات من الشوارع بعد فتح مطمر الجديدة بمواكبة أمن الدولة
الإثنين 29 آب 2022

بدء رفع النفايات من الشوارع بعد فتح مطمر الجديدة بمواكبة أمن الدولة

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