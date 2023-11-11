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بدء كلمة الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في الاحتفال بيوم الشهيد
السبت 11 تشرين الثاني 2023

بدء كلمة الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في الاحتفال بيوم الشهيد

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