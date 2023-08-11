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بدء مراسم جنازة ووداع الشهيد فادي بجاني في كنيسة مار أنطونيوس في الكحالة
الجمعة 11 آب 2023

بدء مراسم جنازة ووداع الشهيد فادي بجاني في كنيسة مار أنطونيوس في الكحالة

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