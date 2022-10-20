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بري: جلسة مقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الاثنين في 24 الشهر الجاري عند الساعة الـ11 ظهرا￼
الخميس 20 تشرين الأول 2022

بري: جلسة مقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الاثنين في 24 الشهر الجاري عند الساعة الـ11 ظهرا

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