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بري ردا على سؤل للـOTV: طبعا رئيس الجمهورية المقبل يجب ان تكون لديه نكهة مسيحية ووطنية ويجمع لا يفرق
السبت 30 تموز 2022

بري ردا على سؤل للـOTV: طبعا رئيس الجمهورية المقبل يجب ان تكون لديه نكهة مسيحية ووطنية ويجمع لا يفرق

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