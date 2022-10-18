بري ردا على مداخلة النائب سامي الجميل الذي طلب فيها ان تكون كافة الكتل ممثلة داخل اللجان توافقيا: عرضنا عليكم التوافق ولم تقلبوا وأصريتم على الانتخابات وكانت النتيجة ولسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا من هي الاكثرية في المجلس!!
بري ردا على مداخلة النائب سامي الجميل الذي طلب فيها ان تكون كافة الكتل ممثلة داخل اللجان توافقيا: عرضنا عليكم التوافق ولم تقلبوا وأصريتم على الانتخابات وكانت النتيجة ولسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا من هي الاكثرية في المجلس!!
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