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بري ردا على مداخلة النائب سامي الجميل الذي طلب فيها ان تكون كافة الكتل ممثلة داخل اللجان توافقيا: عرضنا عليكم التوافق ولم تقلبوا وأصريتم على الانتخابات وكانت النتيجة ولسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا من هي الاكثرية في المجلس!!
الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022

بري ردا على مداخلة النائب سامي الجميل الذي طلب فيها ان تكون كافة الكتل ممثلة داخل اللجان توافقيا: عرضنا عليكم التوافق ولم تقلبوا وأصريتم على الانتخابات وكانت النتيجة ولسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا من هي الاكثرية في المجلس!!

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