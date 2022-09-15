موقع البرامج
نشرات الأخبار
بري رفع الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2022 إلى بعد ظهر غد الجمعة
الخميس 15 أيلول 2022

بري رفع الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2022 إلى بعد ظهر غد الجمعة

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com