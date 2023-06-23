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بري في حديث صحافي: ابلغت لودريان ان الحوار يحدد الاسماء وغير صحيح ان الاخير تجاوز ترشيح فرنجية
الجمعة 23 حزيران 2023

بري في حديث صحافي: ابلغت لودريان ان الحوار يحدد الاسماء وغير صحيح ان الاخير تجاوز ترشيح فرنجية

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