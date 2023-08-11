بري: لبنان تجاوز قطوعا كبيرا (الجمهورية)

تجاوزَ لبنان، العالِق منذ نحو عشرة اشهر على “كوع” الفراغ الرئاسي، قطوعاً خطيراً على “كوع” الكحالة، على رغم من تسابق كثيرين الى الاستثمار السياسي والشعبوي في ما حصل قبل ان يكتشفوا ان هذا الاستثمار لا ربحية فيه ولا يمكن ان يغير في المعادلات القائمة لا رئاسياً ولا سياسياً.
وقد نقلت اوساط قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”الجمهورية” عنه تأكيده أن لبنان تجاوز “قطوعًا كبيراً” في الكحالة.
فيما أبلغت اوساط سياسية واسعة الاطلاع الى “الجمهورية” ان “ما حصل في الكحالة وما تلاه من استثمار سياسي وطائفي هو نتاج نَزَق بعض الأطراف الداخلية والتنافس على الاستقطاب والشعبوية”. وأشارت الى ان “المزايدات بين بعض القوى الحزبية كادت تؤدي إلى فتنة لا تحمد عقباها”، مشددة على “ان المرحلة الحرجة تتطلب التحلي بأعلى درجات الحكمة”.
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