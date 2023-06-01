بري لن يدعو إلى جلسة فولكلورية (الجمهورية)

أكّدت مصادر سياسية مسؤولة لـ”الجمهورية”، انّ “الغاية الأساس من هذه اللعبة هي محاولة حشر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وكذلك محاولة حشر رئيس مجلس النواب نبيه بري وإلزامه بالدعوة إلى جلسة انتخابية، يسقط فيها فرنجية. ولا فرق عند هذه المعارضات إن سقط مرشحها، أكان الوزير السابق جهاد أزعور او غيره، المهم أن يسقط رئيس تيار “المردة” ويخرج من السباق. ما يفرض في النهاية واقعاً جديداً عنوانه البحث عن خيار رئاسي آخر”.
الّا انّ المصادر عينها سألت: “إذا كانت هذه المعارضات تسعى إلى لعبة “عضّ اصابع” تتوخّى منها ان يصرخ داعمو فرنجية اولاً وينصاعوا لرغباتها، فلا أحد يمنع عليها ان تفكّر بذلك، ولكن ماذا لو تحوّلت هذه اللعبة في المقابل إلى لعبة “قضم أصابع”، فهل وضعت هذه المعارضات في حسبانها أي نتائج يمكن تترتب على ذلك؟”.
في أي حال، تؤكّد المصادر المسؤولة، أنّ “تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يُخطئ من يعتقد انّ لغة الضغوط تنفع معه، وهو اساساً ليس خاضعاً لا لمزاجيات ولا لالعاب بهلوانية، ولمعارضات تتسلّى بمرشحين مؤقتين ولا جدّيين. وإذا كان القصد من الجلسة التي يريدون انعقادها تتويج الاحد عشر فشلاً لمرشحهم ميشال معوض بفشل ثاني عشر يُجيّر إلى سليمان فرنجية، فهذه مراهقة سياسية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري قطع الطريق على كل تلك المحاولات، بأنّه لن يدعو إلى جلسة فولكلورية تشكّل تكراراً لمسرحيات الفشل السابقة”.
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