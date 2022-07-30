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بري: نريد حقل قانا كاملا “يا كله يا بلاه” ولا مبرر ابدا لعدم مباشرة شركة توتال بالحفر
السبت 30 تموز 2022

بري: نريد حقل قانا كاملا “يا كله يا بلاه” ولا مبرر ابدا لعدم مباشرة شركة توتال بالحفر

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