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بري يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الخميس ٢٠ تشرين الاول المقبل لعدم اكتمال النصاب
الخميس 13 تشرين الأول 2022

بري يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الخميس ٢٠ تشرين الاول المقبل لعدم اكتمال النصاب

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